Τουρκία: Η 4χρονη Αίντα βγήκε ζωντανή μετά από 91 ώρες στα χαλάσματα

Μια εικόνα που αποτυπώνει την ελπίδα που υπάρχει ακόμα στον κόσμο. Είναι οι φωτογραφίες μικρής Αΐντα Γκεζγκίν, 4 ετών, όταν βγαίνει ξανά στο φως μετά από 91 ώρες θαμμένη στα χαλάσματα στο προάστιο Μπαϊράκλι, στη Σμύρνη της Τουρκίας.

ΟΙ διασώστες τράβηξαν τις συγκλονιστικές φωτογραφίες και της μοιράστηκαν με τα διεθνή πρακτορεία. Το κοριτσάκι, μόλις αντικρίζει τον διασώστη, κρατά το χέρι του σφιχτά, κάνοντάς τον να λυγίσει

«Ζήσαμε ένα θαύμα την 91η ώρα. Μέλη σωστικών συνεργείων έβγαλαν την Αΐντα, ηλικίας τεσσάρων ετών, ζωντανή» από τα συντρίμμια, τόνισε ο δήμαρχος της Σμύρνης, ο Τουντς Σογέρ, μέσω Twitter.

«Δεν έκλαψε καθόλου»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη διάσωση της Αΐντα, ο διασώστης Νουσρέτ Ακσόι είπε ότι την είχε μέσα στα συντρίμμια και τον χαιρετούσε. «Άκουσα αρχικά την κραυγή της, στη συνέχεια κάλεσα τους συναδέλφους μου. Ρώτησα το όνομά της και είπε:” Το όνομά μου είναι Αΐντα, είμαι καλά ”, είπε. Τότε της ζήτησα να κουνήσει το χέρι της αν ήταν εντάξει και το έκανε».

Ο Σεμίρ Τουφάν, γιατρός στους διασώστες είπε στους δημοσιογράφους ότι όταν είδε την ομάδα διάσωσης, το αφυδατωμένο κοριτσάκι ζήτησε μόνο νερό και αϊράνι, ένα παραδοσιακό ρόφημα γιαουρτιού.

«Φοβόταν μέσα στα συντρίμμια αλλά δεν άφησε του χέρι του διασώστη, Δεν έκλαψε ποτέ».

