Κορίτσι 11 χρονών, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 43χρονο, πέθανε στη γέννα

Μια τραγική ιστορία μάς έρχεται από τη Βραζιλία, με ένα 11χρονο κορίτσι που ήταν 5 μηνών έγκυος να πεθαίνει στον πρόωρο τοκετό.

Η 11χρονη Luana Costa ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πριν φύγει από τον κόσμο 4 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού του 43χρονου θύτη.

Ο Francinildo Moraes την κακοποιούσε από τα 9 της και συνέχιζε να τη βιάζει ακόμα και όταν η μικρή έμεινε έγκυος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης την ανάγκαζε να ποζάρει δίπλα του σε φωτογραφίες, λες και ήταν κανονικό ζευγάρι και ζούσαν μια ευτυχισμένη ζωή.

Η Luana ήταν 5 μηνών έγκυος όταν μπήκε επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα και πέθανε 4 μέρες μετά, στις 27 Οκτωβρίου. Το έγκλημα έλαβε χώρα σε επαρχία της βόρειας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρά.

Οι συγγενείς της μικρής κατάλαβαν τη σεξουαλική κακοποίηση όταν είδαν τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης και την πήγαν σε γιατρό. Τότε μόνο η μικρή αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε εδώ και τρία χρόνια.

Sex abuse victim, 11, dies days after giving birth prematurely to child fathered by 43-year-old man https://t.co/g0EbGKAa9X