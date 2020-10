Επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια. Δύο νεκροί, αποκεφαλίστηκε γυναίκα. Συνελήφθη ο δράστης

Σοκ προκαλεί η επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια της Γαλλίας με δύο νεκρούς, εκ των οποίων μία γυναίκα αποκεφαλίστηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Reuters.



Η επίθεση έγινε κοντά σε εκκλησία και η αστυνομία κάνει επισήμως λόγο για δύο θύματα χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες



Οι τραυματίες είναι «πολλοί», σύμφωνα με τις αρχές.



Ο Δήμαρχος της πόλης μίλησε για ενδείξεις που παραπέμπουν σε τρομοκρατική επίθεση ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας τόνισε πως είναι σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση.

