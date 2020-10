Συναγερμός στη Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια. Δύο νεκροί και τραυματίες

Δύο είναι τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας στη Νίκαια της Γαλλίας, όπως είπαν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα αρκετοί είναι οι τραυματίες της επίθεσης που σημειώθηκε γύρω στις 9.00 τοπική ώρα. Ο δήμαρχος έγραψε στο twitter ότι η δημοτική αστυνομία συνέλαβε τον δράστη ενώ έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας γύρω από την εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης



Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.



Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί, ανέφερε στο Twitter ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά την επίθεση που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πόλη αυτή της Γαλλίας, από έναν άγνωστο με μαχαίρι κοντά σε μια εκκλησία, και εκτίμησε ότι πρόκειται να τρομοκρατική επίθεση.



Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες.

UPDATE - Photo from inside the church of #NotreDame in Nice after the terror attack. pic.twitter.com/Xn2l76BH0N