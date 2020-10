Ανοιχτά της Ρόδου κινείται το Oruc Reis - Νέες NAVTEX από Τουρκία για 28η Οκτωβρίου

Χωρίς αντίκρυσμα οι ανακοινώσεις περί αναστολής στρατιωτικών ασκήσεων Ελλάδας και Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, καθώς λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκαν νέες τουρκικές NAVTEX για ασκήσεις από 27 μέχρι 29 Οκτωβρίου, ενώ το Oruc Reis βρίσκεται ανοιχτά της Ρόδου.

Οι προκλητικές κινήσεις από την Άγκυρα με τις νέες Navtex σπάνε το μορατόριουμ, που ανακοίνωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ. Αυτή η κίνηση της Τουρκίας να προαναγγείλει ασκήσεις ανατολικά του Καστελλόριζου μεταξύ 27 και 29 Οκτωβρίου εκθέτει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Είχε προηγηθεί, μόλις λίγη ώρα νωρίτερα, η δημόσια δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ περί συμφωνίας Ελλάδας και Τουρκίας για μορατόριουμ ασκήσεων στις εθνικές εορτές των δύο χωρών στις 28 και 29 Οκτωβρίου.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία αποφάσισαν να ακυρώσουν στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, τις ημέρες των εθνικών εορτών», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ και επαίνεσε την Αθήνα και την Άγκυρα για την «ευελιξία και την εποικοδομητική τους στάση». Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η πρόταση για μορατόριουμ στη λογική του παλαιότερου μνημονίου Παπούλια – Γιλμάζ έγινε από τον ίδιο τον ΓΓ της Συμμαχίας.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα η Αγκυρα προχώρησε στην ανακοίνωση των νέων Navtex γεγονός που προκάλεσε και την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, σε συνέχεια της νέας παράνομης NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για παράνομες έρευνες πλησίον του Καστελλόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επανέλαβε ότι οι παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς αποτελούν μια κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την οποία η ελληνική πλευρά καταδικάζει απερίφραστα.

Διήμερο διπλωματικών κινήσεων για την Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η Αθήνα συνεχίζει τις διπλωματικές ενέργειες καθώς τη Δευτέρα φτάνει στην Ελλάδα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ προκειμένου να έχει συναντήσεις τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Νίκο Δένδια. Στην Ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομική και την ενεργειακή συνεργασία, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.

Tην προσεχή Τρίτη θα διεξαχθεί στην Αθήνα η Τριμερής Συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Νίκος Δένδιας, Νίκος Χριστοδουλίδης και Γκάμπι Ασκενάζι αναμένεται να συζητήσουν για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ θα κάνουν ανασκόπηση της τριμερούς συνεργασίας και θα συζητήσουν αναφορικά με τις προοπτικές επέκτασής της, ζητήματα οικονομικής συνεργασίας και ενέργειας, αλλά και της συνεργασίας των τριών με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της «Συνεργασίας 3+1».

Οι τρεις νέες NAVTEX

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε τρεις Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις ανατολικότερα του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, οι δυο ασκήσεις αφορούν σε περιοχές εντός τουρκικών υδάτων, σε κοντινή σχετικά απόσταση από τις ακτές της γειτονικής χώρας, ανατολικά του Καστελόριζου, στην περιοχή της Φοινίκης. Η τρίτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρέττας.

Ακολουθούν οι τρεις Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

1. TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

2. TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N - 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N - 030 16.00 E

36 07.50 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

3. TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N - 035 55.32 E

36 10.90 N - 035 51.98 E

36 10.65 N - 035 47.05 E

36 06.75 N - 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.

