Debate Τραμπ - Μπάιντεν: Οι ατάκες, τα λάθη και οι στιγμές που ξεχώρισαν

Καθώς οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν πίσω από τον αντίπαλό του για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου,ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν υπό πίεση κατά τη χθεσινή τελευταία τηλεμαχία του απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.



Ακολουθούν έξι σημεία που ξεχώρισαν:



Πιο πολιτισμένη βραδιά



Μετά την πρώτη τηλεμαχία μεταξύ του Τραμπ και του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο, η οποία κατέληξε σε ένα χαοτικό ματς ανταλλαγής προσβολών, οι δημοσιογράφοι που συντόνιζαν το χθεσινό ντιμπέιτ είχαν προειδοποιήσει ότι θα έκλειναν τα μικρόφωνα των υποψηφίων προκειμένου να επιτρέψει ο ένας στον άλλον να μιλά χωρίς διακοπή.



Τελικά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν το κουμπί σίγασης, καθώς τόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όσο και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του τήρησαν μια πιο πολιτισμένη στάση.



Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευγενικός ήδη στην αρχή της βραδιάς, ακόμη και απέναντι στη Κρίστεν Γουέλκερ, μία από τους δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι να καλύπτουν τον Λευκό Οίκο στην οποία συχνά επιτίθεται. “Μέχρι στιγμής σέβομαι πολύ τον τρόπο που το χειρίζεστε”, δήλωσε.



Καθώς όμως η βραδιά προχωρούσε ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στην παλιά του συμπεριφορά, μιλώντας παράλληλα με τη Γουελκερ και κοροϊδεύοντας τον Μπάιντεν όταν μιλούσε.



Καλύτερος από τον Λίνκολν;



Η άρνηση του Τραμπ να καταδικάσει τους υπέρμαχους της υπεροχής της λευκής φυλής στη διάρκεια της πρώτη τηλεμαχίας ήταν ίσως το μεγαλύτερο, αυθόρμητο λάθος του.



Χθες το απέφυγε στη διάρκεια της συζήτησης για τις φυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ και προτίμησε να αναφερθεί στις μεταρρυθμίσεις του ποινικού κώδικα τις οποίες προώθησε, τροποποιώντας κάποια άρθρα τα οποία είχε στηρίξει ο Μπάιντεν τη δεκαετία του 1990 και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποινές κάθειρξης για εκατομμύρια Αφροαμερικανούς.



Όμως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν απέφυγε τις υπερβολές: “Με εξαίρεση τον Αβραάμ Λίνκολν, την πιθανή εξαίρεση (…) κανείς δεν έχει κάνει όσο εγώ” για τους Αφροαμερικανούς, σχολίασε.



Επίσης δήλωσε ότι αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία διότι δεν τον ικανοποίησε η απόδοση του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου των ΗΠΑ. “Έθεσα υποψηφιότητα εξαιτίας του Μπαράκ Ομπάμα. Έκανε κακή δουλειά. Αν πίστευα ότι είχε κάνει καλή δουλειά, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα”.



Σε αυτό ο Μπάιντεν απάντησε σαρκαστικά: “Ο Αβραάμ Λίνκολντ από εδώ είναι ένας από τους πιο ρατσιστές προέδρους που είχαμε στη σύγχρονη ιστορία. Ρίχνει λάδι σε κάθε ρατσιστική φωτιά”.



Απευθυνόμενος στην κάμερα



Ο Μπάιντεν προσπάθησε αρκετές φορές να απευθυνθεί απευθείας στους ψηφοφόρους.



Έπειτα από μια μακρά αντιπαράθεση για τα οικονομικά των δύο υποψηφίων για την προεδρία, ο Δημοκρατικός στράφηκε στην καμερα και είπε: “Δεν αφορά τη δική του οικογένεια και τη δική μου. Αφορά τη δική σας οικογένεια και η δική σας οικογένεια υποφέρει”.



Στη διάρκεια της συζήτησης για την υγειονομική περίθαλψη ο Μπάιντεν ρώτησε: “Πόσοι από εσάς στα σπίτια σας στριφογυρνάτε στο κρεβάτι σας και αναρωτιέστε τι στο καλό θα κάνετε αν αρρωστήσετε;”.



Διαφθορά και φορολογικές δηλώσεις



Ο Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τον Μπάιντεν ως έναν διεφθαρμένο ο οποίος εμπλέκεται στις επιχειρηματικές συναλλαγές του γιου του Χάντερ με την Ουκρανία και την Κίνα, όμως δεν κατάφερε να διατυπώσει τις καταγγελίες που κυκλοφορούν στα συντηρητικά μέσα με συνάφεια.



Από την πλευρά του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αρνήθηκε ότι έχει πράξει οτιδήποτε ανάρμοστο και έδωσε έμφαση στην προθυμία του να δημοσιεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις, την ώρα που ο αντίπαλός του αρνείται. “Τι κρύβεις;”, τον ρώτησε. “Δώσε στη δημοσιότητα τις φορολογικές σου δηλώσεις ή σταμάτα να μιλάς για διαφθορά”.



Τι ώρα είναι;



Ο Μπάιντεν κοίταξε για μία στιγμή στο ρολόι που φορούσε στη διάρκεια της τηλεμαχίας, αφού η Γουέλκερ σχολίασε ότι μένει λίγος χρόνος. Στην πραγματικότητα αυτό δεν μοιάζει με μια ασυνήθιστη κίνηση, όμως σε κάποιους ξύπνησε μνήμες από μια τηλεμαχία του 1992 μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τζορτζ Χέρμπερτ Μπους, του Μπιλ Κλίντον και του Ρος Περό, όταν ο Μπους κοίταξε το ρολόι του. Τότε είχε θεωρηθεί σοβαρό λάθος.



Πανδημία



Λίγο μετά την προηγούμενη τηλεμαχία ο Τραμπ μολύνθηκε από κορονοϊό και πέρασε τρεις ημέρες στο νοσοκομείο. Η πανδημία covid-19, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 222.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, παραμένει στην κορυφή των ανησυχιών για τους ψηφοφόρους και ο Μπάιντεν κατηγόρησε επανειλημμένα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για τον τρόπο που χειρίζεται την κρίση.



“Κόλλησα, έμαθα πολλά. Καταπληκτικοί γιατροί, καταπληκτικά νοσοκομεία”, σχολίασε ο Τραμπ.



Αρχικά μάλιστα φάνηκε να δεσμεύεται ότι ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα είναι έτοιμο “μέσα σε εβδομάδες”, προτού όμως υπαναχωρήσει. “Δεν είναι εγγυημένο”, ξεκαθάρισε. Υποσχέθηκε ότι η χώρα έχει αρχίσει να ξεπερνά την πανδημία, την ώρα που πολλές αμερικανικές πολιτείες ανακοινώνουν ημερήσια ρεκόρ νέων κρουσμάτων.



Ο Μπάιντεν κούνησε τη μαύρη μάσκα του, μια έμμεση κατηγορία προς τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ο οποίος αρνείται να φορέσει. “Αν απλώς φορούσαμε μάσκες, θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει 100.000 ζωές”, τόνισε.



Μέλη της οικογένειας του Τραμπ, που στην προηγούμενη τηλεμαχία δεν φορούσαν μάσκα, σε αυτή άλλαξαν στάση.