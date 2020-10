Eπιβάτης χτύπησε αεροσυνοδό επειδή της είπε να φορέσει μάσκα στο αεροπλάνο

Τα περιστατικά ωμής βίας από τους διάφορους συνωμοσιολόγους και αρνητές της μάσκας, απέναντι σε ανθρώπους που απλά κάνουν τη δουλειά τους, τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Τα περισσότερα δε, από αυτά τα περιστατικά χειροδικίας και άγριου ξυλοδαρμού γίνονται μέσα σε λεωφορεία ή μέσα σε αεροπλάνα.

Στην πτήση προς Μαϊάμι από την Ατλάντα μια επιβάτης χτύπησε στο πρόσωπο μία αεροσυνοδό που της ζητούσε να καθίσει και να βάλει την ζώνη και την μάσκα της. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες των κινητών μέσα στο αεροπλάνο η γυναίκα είναι όρθια, φωνάζει και βρίζει την αεροσυνοδό και στη συνέχεια τη χτυπάει στο πρόσωπο.

Η γυναίκα που έκανε την επίθεση φωνάζει στην αεροσυνοδό ότι δεν έπρεπε να την αγγίξει και ότι για αυτό την χτύπησε. Φαίνεται όμως καθαρά ότι μέσα στο αεροπλάνο φοράει τη μάσκα της κάτω από το πηγούνι. Προηγουμένως είχε αρνηθεί μάλιστα να τη φορέσει κανονικά

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb