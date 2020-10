Ο Τραμπ δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση» τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, παρά τις επιδείξεις φιλίας εκ μέρους των δύο ηγετών, στις πρώτες συναντήσεις τους, εκτιμά ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση», δήλωσε σήμερα στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου The Room Where It Happened: A White House Memoir.

«Ο Μακρόν προσπάθησε να κολακεύσει τον Τραμπ. Αυτή είναι μια στρατηγική που συχνά έχει αποτέλεσμα. Όμως, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ αφέθηκε να εντυπωσιαστεί από τον Μακρόν», συμπλήρωσε.

Σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ομολόγους του, ο Εμανουέλ Μακρόν στην αρχή ενέτεινε τις αβρότητες προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, το στοίχημά του δεν καρποφόρησε, από το θέμα της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν έως τη διεθνή συμφωνία για το κλίμα.

Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών φάνηκε να καθορίζεται από τη χειραψία των 29 δευτερολέπτων που αντήλλαξαν στην πρώτη συνάντησή τους τον Μάιο του 2017.

Κατόπιν, Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν διατύπωσαν τις καλές προθέσεις τους κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 2018.

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ που είχαν, ο πρόεδρος Τραμπ καθάρισε λίγη "πιτυρίδα" , πιθανόν φανταστική, από το σακάκι του προσκεκλημένου του. Για τον Τζον Μπόλτον, αυτό ήταν «ακριβώς ένα παιχνίδι υπεροχής».

Ο πρώην σύμβουλος, πλέον άκρως επικριτικός προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν θα τον ψηφίσει την 3η Νοεμβρίου μετά τις «ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του».

«Είναι ένας looser (χαμένος). Βλέπει τον κόσμο να χωρίζεται μεταξύ των looser και των κερδισμένων και εκείνος έχει πέσει στο λάθος στρατόπεδο», συμπλήρωσε ο Τζον Μπόλτον.