Πιο κοντά στο lockdown το Λονδίνο: Έρχονται νέα αυστηρότερα μέτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Λονδίνου για την εξάπλωση του κορονοϊού. Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δήλωσε την Τετάρτη πως περιμένει ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα πιο αυστηρούς περιορισμούς.



Όπως μεταδίδει το BBC, εκατομμύρια Λονδρέζοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αυστηρότερα μέτρα από το Σάββατο, με απαγορεύσεις σε νοικοκυριά να έρχονται σε επαφή σε εσωτερικούς χώρους.



Και στο Έσεξ αναμένονται πιο αυστηροί περιορισμοί από αυτό το Σαββατοκύριακο.



«Απλώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική» δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, για να συμπληρώσει πως «έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά».

Η Βρετανία κατέγραψε χθες 19.724 νέα ημερήσια κρούσματα της Covid-19, σημειώνοντας αύξηση (2.490 περισσότερα) σε σχέση με τα κρούσματα που ανακοίνωσε μια μέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, καθώς ξεκινούν να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της βρετανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της επιδημίας, με τοπικά μέτρα σε περιοχές της χώρας.

Άλλοι 137 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 28 ημέρες από τη στιγμή που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σύμφωνα με τα τελευταία ημερήσια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

