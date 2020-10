Συναγερμός στο Λονδίνο – Έκλεισε η γέφυρα του Ουέστμινστερ

Πληροφορίες για τραυματίες σε περιστατικό κοντά στο νοσοκομείο St.Tomas του Λονδίνου, μεταδίδουν με έκτακτα δελτία βρετανικά μέσα ενημέρωσης ενώ έχει κλείσει η γέφυρα του Ουέστμινστερ.



Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι γιατροί, νοσοκόμες και ασθενείς στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε κλοιό ασφαλείας, εντός του νοσοκομείου το οποίο έχουν κυκλώσει αστυνομικά οχήματα.



Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στο σταθμό Waterloo και το Κοινοβούλιο.

⚠ Westminster Bridge is currently closed by the police - looks like there's a cordon near St Thomas’ hospital too [ro] pic.twitter.com/SsoMzuWMZL