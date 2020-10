Τούρκος διπλωμάτης: Η Ελλάδα δεν είναι μέρος καμίας λύσης

Σε άκρως επικίνδυνα μονοπάτια έχει αποφασίσει να κινηθεί η Άγκυρα, προκαλώντας λόγω και έργω, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ε.Ε. με τη στάση της συνολικά στην ανατολική Μεσόγειο.

Την ώρα που το «Oruc Rreis» κινείται εντός του θαλασσίου χώρου που η Τουρκία δέσμευσε με παράνομη NAVTEX, την Ελλάδα κατέδειξε ως υπεύθυνη για όλα τα προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο ο διπλωμάτης του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τσαγατάι Ερτζιγές, κατηγορώντας την ότι σε όλα τα περιφερειακά θέματα ενεργεί με την αντίληψη του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου».

Σε μήνυμά του στο λογαριασμό του στο Twitter, ο διαπραγματευτής από τουρκικής πλευράς στις διερευνητικές επαφές υποστήριξε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από όλες τις άδικες, παράνομες και άνομες ενέργειες στην περιοχή μας. Η Ελλάδα στηρίζει την κατοχή της Αρμενίας στο Αζερμπαϊτζάν, τον πραξικοπηματία βαρόνο του πολέμου στη Λιβύη, το αιμοσταγές καθεστώς της Συρίας και τον Χάρτη της Σεβίλλης που αποτελεί τη σημαία των μαξιμαλιστικών θέσεων της Ελλάδας και των Ε/Κ».

Greece is behind all injustice, illegal& illegitimate acts in our region as it supports 1.Armenian occupation in Azerbaijan 2.putschist warlord in Libya 3.red-handed regime in Syria 4.Sevilla map in the East-Med(the symbol of Greek/GC maximalist maritime boundary claims) #FAC