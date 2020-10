Νέα τουρκική Navtex: Ξανά στην Αν. Μεσόγειο το Ορούτς Ρέις - Στον αέρα οι διερευνητικές

Ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο θα πλέει από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, το τουρκικό σεισμογραφικό Ορούτς Ρέις, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, και θα συνοδεύεται από τα πλοιάρια ATAMAN και CENGIZHAN.

Σύμφωνα τη νέα Navtex της Τουρκίας που εκδόθηκε από την Αττάλεια, το Ορούτς Ρέις θα κινηθεί για τις επόμενες δέκα ημέρες νότια του Καστελλόριζου.

Η φιλοκυβερνητική Sabah αναφέρει πως το τουρκικό σεισμογραφικό θα διεξάγει σεισμικές έρευνες στην περιοχή από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 22 Οκτωβρίου.

H νέα Navtex για το Ορούτς Ρέις:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREIS, ATAMAN AND CENGIZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Σημειώνεται ότι το Oruc Reis αποσύρθηκε στην Αττάλεια στις 13 Σεπτεμβρίου, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να κάνειν λόγο για «προσωρινή απόσυρση» και να επικαλούνται «εργασίες συντήρησης».

Όπως είχε γράψει η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, το ερευνητικό σκάφος «μάζεψε τα καλώδια και προσέγγισε το λιμάνι».

Η τελευταία Navtex είχε εκδοθεί στις 31 Αυγούστου και αφορούσε τη χρονική περίοδο 2 έως 12 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή είχε ερμηνευτεί ως ως μία κίνηση αποκλιμάκωσης εκ μέρους της Τουρκίας, προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας - Τουρκίας και είχε επιτευχθεί κατόπιν εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών από την πλευρά του Βερολίνου και της Ουάσινγκτον. Αποτέλεσε μάλιστα κομβική πράξη που απέτρεψε την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στην Τουρκία, κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της 'Ενωσης.

Πάντως λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεκαθάριζε ότι το πλοίο αποσύρθηκε προκειμένου να γίνει μια συντήρηση ρουτίνας.

Ο κ. Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, είχε πει ότι σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η συντήρηση του πλοίου θα διαρκούσε «μερικές εβδομάδες». «Αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση, θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, το Oruc Reis βρισκόταν ακόμη έξω από το λιμάνι της Αττάλειας, αγκυροβολημένο στη ράδα με σβηστή τη μηχανή.