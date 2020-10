Βασανίζουν χριστιανούς κρατουμένους αναγκάζοντάς τους να πίνουν νερό με ανθρώπινες στάχτες

Όποιος κλειστεί σε φυλακή της Βόρειας Κορέας επειδή είναι πιστός του χριστιανισμού ή είδε τηλεοπτική παραγωγή ξένης χώρας θα περάσει τα πάνδεινα.



Η ανατριχιαστική καθημερινότητα αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε έκθεση αμερικανικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Τρόφιμοι φυλακών για πράγματα όπως η κατοχή της Βίβλου ή η παρακολούθηση σαπουνόπερας χώρας του εξωτερικού αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο βασανιστήριο: τους αναγκάζουν να πιουν νερό από το ποτάμι που σκορπίζουν τις στάχτες των νεκρών κρατουμένων.



Αυτό είπαν όσοι έζησαν τον εφιάλτη του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Chongori της Βόρειας Κορέας, ένα τρομακτικό κέντρο κράτησης που μπορεί να βρεθείς για αδικήματα όπως η προσωπική πίστη ή ένα τηλεοπτικό προϊόν που προέρχεται από τη Νότια Κορέα.



«Κάθε Δευτέρα καίγαμε τα πτώματα», ανακαλεί ένας πρώην τρόφιμος του κολαστηρίου, «μετά την καύση, μαζεύαμε τις στάχτες δίπλα στο κρεματόριο. Οι στάχτες χρησιμοποιούνται για λίπασμα στις φάρμες.



«Όταν έβρεχε, οι στάχτες κατέληγαν στο ποτάμι και οι φυλακισμένοι έπιναν το νερό του ποταμού και το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν μπάνιο».



Το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Chongori, Κέντρο Επανεκπαίδευσης Kyo-hwa-so No. 12 , όπως το λένε επισήμως, είναι διαβόητο για τον υψηλό δείκτη θνησιμότητας εξαιτίας ασθενειών, τραυμάτων και σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.



Ένας πρώην τρόφιμος των φυλακών που κατάφερε να το σκάσει από τη Βόρεια Κορέα -και δεν κατονομάζεται για λόγους ασφαλείας- ήταν αυτός που έκανε την ανατριχιαστική αποκάλυψη στην αμερικανική οργάνωση Committee for Human Rights in North Korea (HRNK).



Η HRNK χρησιμοποίησε δορυφορικά δεδομένα για να καταδείξει το στρατόπεδο και τα κτίσματά του, αλλά και τους χώρους της καταναγκαστικής εργασίας.



«Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν εκεί πέρα από κάθε φαντασία», δήλωσε ο Joseph Bermudez, επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε την έκθεση, «οι θηριωδίες που γίνονται στο τεράστιο σύστημα των άδικων φυλακίσεων της Βόρειας Κορέας απαιτούν την άμεση προσοχή της διεθνούς κοινότητας».



Ο Greg Scarlatoiu, διευθυντής της HRNK, αποκάλυψε και τη φύση των εγκλημάτων για τα οποία στέλνεται εκεί ο κόσμος:



«Συμπεριφορές που είναι απόλυτα φυσιολογικές στις περισσότερες χώρες ποινικοποιούνται στη Βόρεια Κορέα. Αυτό περιλαμβάνει τη θρησκευτική πρακτική, κυρίως τον χριστιανισμό, και την κατοχή της Βίβλου και την πρόσβαση σε πληροφορίες από τον έξω κόσμο, ειδικά κάθε υλικό από τη Νότια Κορέα, όπως σαπουνόπερες.



Περιλαμβάνεται ακόμα και η κακομεταχείριση φύλλου εφημερίδας που περιέχει τη φωτογραφία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας ή του πατέρα του ή του παππού του».



Οι φυλακές είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Κίνα και το 60% των 5.000 τροφίμων είναι άνθρωποι που προσπάθησαν να διαφύγουν από τη χώρα.



Το άλλο 40% αποτελείται ωστόσο από ανθρώπους που υπέπεσαν σε αδικήματα όπως η παρακολούθηση σαπουνόπερας...