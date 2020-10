Η πανδημία είναι δώρο Θεού για την αριστερά. Σάλος με τη δήλωση της Τζέιν Φόντα

Σε κεντρικό θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί το ζήτημα της πανδημίας στις ΗΠΑ, ενόψει των επικείμενων εκλογών, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που μπλέκουν στις εν λόγω θέσεις τους και τον Θεό…



Μετά την πρόσφατη δήλωση του Τραμπ που θεώρησε “ευλογία από τον Θεό” το γεγονός ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, τώρα η Τζέιν Φόντα χαρακτήρισε ολόκληρη την πανδημία «δώρο Θεού», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.



H ηθοποιός και ακτιβίστρια έκανε την εν λόγω δήλωση κατά τη διάρκεια ενός event, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, η 82χρονη έσπευσε να συμπληρώσει πως ξέρει «ότι είπε κάτι φρικτό» αλλά θα ήθελε να εξηγήσει το σκεπτικό της.



«Νομίζω ότι η Covid είναι το δώρο του Θεού προς την αριστερά. Ξέρω ότι λέω κάτι φρικτό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που στάλθηκε σε εμάς και αποκάλυψε ποιος είναι πραγματικά ο Τραμπ, τι υποστηρίζει και τι παθαίνει ο μέσος άνθρωπος και η εργαζόμενη τάξη σε αυτή τη χώρα». «Άνθρωποι που δεν το έβλεπαν πριν το βλέπουν τώρα, και έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την οργή», είπε χαρακτηριστικά.



Η δήλωση της Φόντα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, κυρίως από υποστηρικτές του Τραμπ όπως ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς ο οποίος δήλωσε οργισμένος: «Τζέιν Φόντα: μια ασθένεια που σκότωσε 200.000 Αμερικανούς "δώρο θεού" για την αριστερά».

