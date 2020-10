Ισόβια κάθειρξη επέβαλε γερμανικό δικαστήριο σε νοσοκόμο, που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία τριών ασθενών του.



Οι εισαγγελείς είπαν ότι υποπτεύονται ότι ο άνδρας, με το όνομα Grzegorz W, έχει σκοτώσει περισσότερα θύματα. Τον κατηγόρησαν ότι έκανε θανατηφόρες δόσεις ινσουλίνης σε ασθενείς του. Κρίθηκε επίσης ένοχος για απόπειρα δολοφονίας σε δύο ακόμα περιπτώσεις, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και κλοπή σε βάρος των θυμάτων του.



Οι γιατροί άρχισαν να υποψιάζονται τον νοσοκόμο όταν ανακάλυψαν ένα νέο σημάδι από βελόνα σε έναν 87χρονο ασθενή που μόλις είχε πεθάνει σύμφωνα με τη Deutsche Welle. Ο νοσοκόμος είχε πρόσβαση στην ινσουλίνη επειδή είναι διαβητικός. Ο 38χρονος Πολωνός, αρνήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο, αλλά ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων του.



«Αυτό που έχω κάνει είναι πολύ βάναυσο και βίαιο», είπε στο δικαστήριο.

