Φον ντερ Λάιεν: Δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα τώρα - Το ευχαριστώ στα ελληνικά

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ακύρωσε την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη και θα συμμετάσχει στην απονομή του βραβείου "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ" μέσω βιντεοδιάσκεψης, ανακοίνωσε η ίδια, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της από την καραντίνα όπου βρίσκεται στο γραφείο - διαμέρισμά της στον 13ο όροφο της έδρας της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, η ίδια δήλωσε: «θα ήθελα πολύ να πάω στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο κορωνοϊός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Βρίσκομαι τώρα σε αυτο - απομόνωση. Λυπάμαι πολύ, και υπόσχομαι να επισκεφθώ την Ελλάδα μόλις το επιτρέψει η κατάσταση. Ευχαριστώ!»

I would have loved to go to Greece this week but coronavirus is making things difficult. I'm now in self isolation. I am very sorry, and I promise to visit Greece as soon as the situation allows it. Ευχαριστώ! pic.twitter.com/pl0VxU912P