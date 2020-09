Συναγερμός στο Τέξας: Νεκρό 6χρονο παιδί από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο

Το Τέξας ενέτεινε τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει μια αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο, η οποία εντοπίστηκε στο σύστημα ύδρευσης σε μια παραθαλάσσια κομητεία κι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποίησης για καταστροφή στην κομητεία Μπρεζόρια αφότου η Naegleria fowleri, μια μικροσκοπική αμοιβάδα, βρέθηκε στο σύστημα ύδρευσης της πόλης Λέικ Τζάκσον στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Χιούστον.

«Δεν ακούς για τέτοιου είδους πράγματα παρά μόνο όταν σου συμβούν. Δεν πιστεύεις ότι θα είσαι ο 1 στα 72 εκατομμύρια που θα συμβεί σε εσένα», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook η Μαρία Καστίλιο, η μητέρα του αγοριού που πέθανε αφότου υπέστη εγκεφαλική λοίμωξη την οποία προκάλεσε η αμοιβάδα.

Ο μονοκύτταρος οργανισμός εντοπίζεται συνήθως σε ζεστό γλυκό νερό και στο έδαφος και μολύνει τους ανθρώπους όταν εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω της μύτης. Κατόπιν, «ταξιδεύει» έως τον εγκέφαλο, όπου προκαλεί μια σπάνια και συχνά θανατηφόρα λοίμωξη, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Αν και οι μολύνσεις από τη Naegleria fowleri είναι σπάνιες, το ποσοστό θνησιμότητας είναι άνω του 97%. Σύμφωνα με το CDC, μονάχα 4 άνθρωποι εκ των 145 που επιβεβαιωμένα μολύνθηκαν στις ΗΠΑ από το 1962 έως το 2018 επιβίωσαν.

Αξιωματούχοι στο Λέικ Τζάκσον ξεκίνησαν έρευνα για το σύστημα ύδρευσης της περιοχής, αφότου ενημερώθηκαν για την υπόθεση του άτυχου αγοριού στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η οικογένειά του υπέδειξε δύο πιθανές πηγές νερού στο Λέικ Τζάκσον απ’ όπου το παιδί θα μπορούσε να είχε εκτεθεί στην αμοιβάδα, έναν δημοτικό χώρο αναψυχής για παιδιά με νερό και μια μάνικα στο σπίτι του.

Οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο νερό σε αυτές και άλλες τοποθεσίες εντόπισαν τη Naegleria fowleri σε τρία από τα 11 δείγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης.

Αξιωματούχοι συστήνουν στους κατοίκους του Λέικ Τζάκσον να βράζουν το νερό της βρύσης προτού το πιούν ή μαγειρέψουν με αυτό.

The presence of a deadly brain-eating amoeba was detected in a Texas city's water supply and is tied to the death of 6-year-old boy earlier this month. https://t.co/BHGfxbcAMN