Μη μεταδίδεις τον κορονοϊό σε όσους αγαπάς. Δυνατό σποτ δείχνει πόσο εύκολο είναι να κολλήσεις

Ένα νέο τηλεοπτικό σποτ για τον κορονοϊό κυκλοφόρησε η κυβέρνηση της Σκοτίας και μας δείχνει ακριβώς πόσο εύκολο είναι να μεταδώσουμε τη νόσο στους αγαπημένους μας.



Και ήταν τόσο δυνατό, που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις και ποικίλες.



Άλλοι το χαρακτήρισαν «το καλύτερο σποτ» για την επικοινωνία των κινδύνων της μετάδοσης της Covid-19, άλλοι πάλι το είδαν ως «αχρείαστα απειλητικό».



Στο βίντεο, μια κοπέλα ετοιμάζει μια κούπα τσάι για τον παππού της, μεταφέροντας τον ιό σε όλες τις επιφάνειες της κουζίνας. Και ο ιός απεικονίζεται εδώ ως πράσινη γλίτσα.



«Μη μεταδίδεις τον κορονοϊό σε όσους αγαπάς», μας λέει η κυβέρνηση της Σκοτίας, ενθαρρύνοντας την κοινωνική απόσταση, το πλύσιμο των χεριών και τον καθαρισμό των επιφανειών.

Catching up with friends or family this weekend?

Don't pass coronavirus on to those you love.



Remember, you should only meet up to 6 people from a maximum of 2 households at a time.



↔️ Keep 2m apart ↔️



Know the rules https://t.co/vZLpqFcLdy pic.twitter.com/3tXPSRBfN2