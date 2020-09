Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ - Ερντογάν: Πολύτιμοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ Ελλάδα και Τουρκία

Eπικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε πριν από λίγο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γενς Στόντενμπεργκ στο twitter συζήτησαν για «την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις εν εξελίξει προσπάθειες του ΝΑΤΟ για στρατιωτική αποσυμφόρηση για την αποφυγή περιστατικών και ατυχημάτων».

Ο γγ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προσέθεσε ότι «η Τουρκία και η Ελλάδα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι πλατφόρμα διαλόγου».

Την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας χαιρέτισε

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτησε την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, υποδεχόμενος τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γ. Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι «καλή πρόοδος» έχει συντελεστεί στις τεχνικές συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο ίδιο το ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, «ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αποσυμπίεσης, αποφυγής της σύγκρουσης, με σκοπό την αποφυγή συμβάντων και ατυχημάτων στη θάλασσα ή στον αέρα».

«Αυτές οι συναντήσεις συνεχίζονται και έχει σημειωθεί καλή πρόοδος. Πρόκειται για τεχνικές στρατιωτικές συνομιλίες. Συμπληρώνουν τις διπλωματικές προσπάθειες της Γερμανίας για επίλυση της υποκείμενης διαφοράς», ανέφερε.

Φον ντερ Λάιεν στην τηλεδιάσκεψη με Ερντογάν: Απαραίτητες για τη σταθερότητα οι συνομιλίες με την Ελλάδα

Το μεταναστευτικό και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της Πρόεδρου της Κομισιόν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ.Ερντογάν.

Η Πρόεδρος χαιρέτησε μάλιστα την ανακοίνωση για έναρξη διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα μετά την τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε: «ήταν μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ».

Σε ανάρτησή της στο Twitter μετά την τηλεδιάσκεψη, η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε μία «πολύ χρήσιμη ανταλλαγή» με τον Τούρκο πρόεδρο, με θέμα «την Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση».

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc