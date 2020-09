Τραμπ: Έχω καλές σχέσεις με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν

Στην παραδοχή ότι πηγαίνει καλύτερα με αυταρχικούς ηγέτες προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε μαγνητοφωνημένη συνέντευξη ότι «όσο πιο σκληροί και αδίστακτοι», τόσο καλύτερα τα πηγαίνει μαζί τους.

Εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του με τίτλο «Rage» -το οποίο βασίζεται σε 18 μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του Τραμπ- ο δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ μετέδωσε το ηχογραφημένο απόσπασμα των συγκεκριμένων δηλώσεων σε εκπομπή του NBC.

Στην ηχογραφημένη συνέντευξη, ο Τραμπ εξηγεί γιατί είναι τόσο κοντά με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιβάλλει περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει κλείσει στη φυλακή δεκάδες χιλιάδες πολίτες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Ο Τραμπ εκφράζεται με ιδιαίτερα θετικούς χαρακτηρισμούς και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιόνγκ Ουν, τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίγκ, τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και άλλους ηγέτες που έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Τα πηγαίνω πολύ καλά με τον Ερντογάν, παρότι δεν θα έπρεπε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που ηχογραφήθηκε στις 22 Ιανουαρίου. «Μπορώ να πω ότι στις σχέσεις μου, όσο πιο αυστηροί και αυταρχικοί, τόσο καλύτερα τα πηγαίνω μαζί τους», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

“It’s funny, the relationships I have, the tougher and meaner they are, the better I get along with them,” President Trump said in an interview with @realBobWoodward. pic.twitter.com/6aCpqbO9jf