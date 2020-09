Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ την Πέμπτη αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ.

#BREAKING Tuesday's meeting between Turkish, Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept 10: Turkish Defense Ministry sources