Με είχε σκλάβα για 20 χρόνια. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον Στίβεν Χόκινγκ

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή του Στίβεν Χόκινγκ στο νέο βιβλίο που κυκλοφορεί σήμερα.

Η δεύτερη σύζυγος του καταγγέλλει πως «ήταν σκλάβα του για 20 χρόνια». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρά τα προβλήματα υγείας ο Χόκινγκ φαίνεται πως είχε μια έντονη και μία θυελλώδη ερωτική ζωή που περιελάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και απιστία.

Η Ιλέιν τον κατηγόρησε, σύμφωνα με το βιβλίο, μπροστά σε φίλους του όταν την είχε «σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια» κι ότι έγινε μέρος μίας ιδιαίτερης οικογένειας που, εκτός από τα τρία παιδιά του, περιελάμβανε την πρώτη του γυναίκα και τον εραστή της όπως αναφέρει η dailymai

Στο παρελθόν η ίδια είχε κατηγορηθεί ότι τον κακοποιούσε κάτι όμως που δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Όλα αυτά αναφέρονται από τον Λεονάρντ Μλοντινόφ στο πολυαναμενόμενο βιβλίο «Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics».

Σε αποσπάσματα που δημοσιεύει η Daily Mail αναφέρεται πως η ερωτική ζωή του Στίβεν Χόκινγκ περιελάμβανε και την πρώην συζυγό του με τον φίλο της.

Μάλιστα φαίνεται πως είχε συμφωνήσει στη σχέση της με τον Τζόναθαν Χέιλερ Τζόουνς. Κι όταν ο Χόκινγκ γνώρισε την Ιλέιν, τότε η οικογένεια διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας και τη δεύτερη σύζυγό του

Ο συγγραφέας Λεονάρντ Μλοντινόφ επισημαίνει στο βιβλίου του ότι με την πρώτη του σύζυγο, την Τζέιν, ο αστροφυσικός ήταν πάντα ένας «εντελώς παθητικός σεξουαλικός σύντροφος εξαιτίας του προβλήματός του».



Όπως αποκαλύπτει ο Mλόντινοφ, τα επόμενα 30 χρόνια η Τζέιν «θα τάιζε τον Χόκινγκ, θα τον έντυνε, θα τον έλουζε και θα καθόταν μαζί του στο νοσοκομείο, ενώ θα μοιραζόταν και τις εμπειρίες του για τον θάνατο».



«Η κατάστασή του δήλωνε ότι ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν ένας εντελώς παθητικός σεξουαλικός σύντροφος, αλλά και εύθραυστος ταυτόχρονα», γράφει ο Mλόντινοφ στο νέο του βιβλίο.

