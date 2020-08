Απίστευτο: Άνδρας προσπαθεί να βιάσει 25χρονη στο μετρό της Νέας Υόρκης

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δημοσιοποίησε βίντεο απόπειρας βιασμού στο μετρό της πόλης.

Στο εφιαλτικό βίντεο καταγράφεται η επίθεση ενός άνδρα σε μια 25χρονη γυναίκα στην πλατφόρμα του μετρό.

Οι κραυγές του θύματος ειδοποίησαν άλλους επιβάτες οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης, με αποτέλεσμα ο βιασμός να αποτραπεί.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δημοσιοποίησε το φρικαλέο βίντεο σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει και να συλλάβει το δράστη της επίθεσης.

Τελικά, το απόγευμα της Κυριακής συνελήφθη ο Τζον Ρέγιες και ήδη σε βάρος του έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, επίθεσης και παρενόχλησης.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS