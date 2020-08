Κυρώσεις ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις: Ποιες είναι οι επιλογές που θα πέσουν στο τραπέζι

Σε εξέλιξη βρίσκεται το άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως οι επιλογές της ΕΕ, σε ότι αφορά τις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.

"Θα μιλήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα. Θα μιλήσουμε για τη Λευκορωσία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλοι επικεντρώνονται σε τι είδους αποφάσεις θα προτείνουμε σχετικά με τις κυρώσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό", δήλωσε κατά την άφιξή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

Ωστόσο, ο κ. Μπορέλ έσπευσε να διευκρινίσει πως πρόκειται για μία άτυπη συνάντηση. "Δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, μόνο πολιτικές προτάσεις που θα αναπτυχθούν αργότερα. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις θα είναι σημαντικές, διότι το επίπεδο των κυρώσεων και ποιον θα αφορούν οι κυρώσεις είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη", όπως χαρακτηριστικά είπε.

