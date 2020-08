Δηλητηριάστηκε αφού ήπιε τσάι ο αντιπολιτευόμενος στον Πούτιν. Βίντεο που σφαδάζει από τους πόνους

Δεν είναι βέβαιο ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε, όπως ισχυρίζονται οι σύμμαχοί του, δήλωσε ένας από τους γιατρούς του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται ο αντιπολιτευόμενος.



Ο Ανατόλι Καλιντσένκο, γιατρός του νοσοκομείου αυτού στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, σύμφωνα με την οποία ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου βρίσκεται σε κώμα αφού κατανάλωσε ένα φλιτζάνι τσάι, στο οποίο, όπως είπε, πιστεύει ότι είχαν ρίξει δηλητήριο.



Ο Καλιντσένκο σημείωσε ότι η «δηλητηρίαση από φυσικά αίτια» είναι μια από τις διάφορες διαγνώσεις που εξετάζονται, αλλά οι εξετάσεις συνεχίζονται.



Ο Ναβάλνι δεν έχει τώρα τις αισθήσεις του, είναι στην εντατική και βρίσκεται σε συσκευή τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής, διευκρίνισε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις σε μήνυμά της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ηδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο τόσο με τη μεταφορά του Ναβάλνι έξω από το αεροπλάνο αλλά και μέσα από την πτήση όπου ο Ρώσος ηγέτης ακούγεται να ζητά βοήθεια ουρλιάζοντας, αλλά η γνησιότητα του υλικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.



Ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κίρα Γιάρμις. «Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε» και «βρίσκεται εφεξής στην εντατική», σημείωσε στο μήνυμά της.



«Πιστεύουμε ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε με κάτι που ανακατεύτηκε με το τσάι του. Δεν ήπιε τίποτε άλλο σήμερα το πρωί», διευκρίνισε η εκπρόσωπός του. «Οι γιατροί δήλωσαν ότι το δηλητήριο απορροφήθηκε γρήγορα μέσω του ζεστού ροφήματος», πρόσθεσε. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass επιβεβαίωσε ότι ο Ναβάλνι εισήχθη στην εντατική της τοξικολογικής μονάδας των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Ομσκ, στην Σιβηρία.



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο 44χρονος δικηγόρος, που είναι ο κύριος αντιπολιτευόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τα δημοσιεύματά του κατά της διαφθοράς κυκλοφορούν ευρέως μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει υποστεί κι άλλες επιθέσεις κατά της σωματικής του ακεραιότητας στο παρελθόν. Το 2017 τον είχαν ψεκάσει με αντισηπτικό στα μάτια την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του. Ο Ναβάλνι, οι υποστηρικτές του και οι οικογένειές τους κάθε τόσο συλλαμβάνονται, υφίστανται διώξεις και αστυνομικές πιέσεις σε όλη τη Ρωσία.

