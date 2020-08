ΗΠΑ: Μεγάλες πυρκαγιές, πρωτοφανής καύσωνας και χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό

Μάχη με τις πολλές δεκάδες πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβέστες σε όλη την Καλιφόρνια, η οποία πλήττεται ταυτόχρονα από καύσωνα ιστορικών διαστάσεων που έχει προκαλέσει διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη της Πολιτείας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καμένη βλάστηση, αυτοκίνητα και σπίτια παρανάλωμα του πυρός: τουλάχιστον 485.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Καλιφόρνια, ακόμη και κοντά στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βόρεια και νότια του Σαν Φρανσίσκο, όπου μαίνονται δύο από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα, τα «SCU» και «LNU Lightning Complex», τα οποία περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές πυρκαγιές που συνεχίζουν από την Δευτέρα το καταστροφικό έργο τους.

A mobile home and car burn Tuesday at Spanish Flat Mobile Villa as the LNU Complex fires tear through unincorporated Napa County, California.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την Πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα.

Εδώ και μία εβδομάδα, η Πολιτεία αυτή είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα άνευ προηγουμένου. Την Κυριακή, στην Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 54,4 βαθμούς Κελσίου – η τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη.

Λόγω των συνθηκών αυτών, περίπου 30.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

ΑΠΕ ΜΠΕ