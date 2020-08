Ζευγάρι που έζησε μαζί 62 χρόνια πεθαίνει από κορονοϊό την ίδια μέρα

Έζησαν ο ένας στο πλευρό του άλλου 62 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Όταν προσβλήθηκαν και οι δύο από κορονοϊό και η κατάστασή τους επιδεινώθηκε, η μοίρα το θέλησε να αποχαιρετήσουν τον κόσμο την ίδια ακριβώς μέρα. To ακόμη πιο τραγικό στην ιστορία αυτή είναι ότι δυο μέρες αργότερα ο ιός διεκδίκησε και τη ζωή ενός από τους τρεις γιους τους.



Ο Larry και η Vicki Freda από το Νιου Τζέρσεϊ πέθαναν στις 24 Απριλίου, σε ηλικίες 85 και 83 ετών, αντίστοιχα. Ο γιος τους John έφυγε από τον κόσμο στις 22 του μήνα, σε ηλικία 51 ετών.



Ο κυβερνήτης Phil Murphy τίμησε την εκλιπούσα οικογένεια προσφάτως με μια σειρά από tweets, απ’ όπου και έγινε ευρύτερα γνωστή η ιστορία τους. Ο γιος τους είχε τρεις δικούς του γιους...

We remember Larry and Vicki Freda, and their son, John. One family.



John was a proud Jersey product all the way. He had a creative soul, loving to write, draw, and work on art projects. He was an avid reader & movie buff. John was funny, thoughtful, intelligent, & introspective. pic.twitter.com/OsWUv7Cjsb