Συντριβή αεροσκάφους με 191 επιβάτες στην Ινδία. Κόπηκε στα δύο η άτρακτος

Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Air India Express που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ της Ινδίας, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.



Η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση και πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

BREAKING: Air India Express flight from Dubai breaks apart on landing at Kozhikode after skidding off runway. At least 191 on board. Details awaited. pic.twitter.com/LiBtSvbmqN

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

- @jagritichandra reports



Courtsey- Airport source pic.twitter.com/8vx3WYIsmd