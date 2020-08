Αυτός είναι ο Ρώσος που μετέφερε τη νιτρική αμμωνία στη Βηρυτό - Ποιος είναι

Ο Igor Grechushkin φέρεται να είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το πλοίο "Rhosus" που μετέφερε τους 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας στη Βηρυτό, η οποία προκάλεσε και τη φονική έκρηξη που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή περισσοτέρων των 100 ανθρώπων και προκαλώντας τον τραυματισμό χιλιάδων πολιτών, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Τα ρωσικά Μέσα, σύμφωνα με το news247.gr δείχνουν τον συμπατριώτη τους ως τον ιδιοκτήτη του πλοίο που μετέφερε τη νιτρική αμμωνία στις αποθήκες του λιμανιού της Βηρυτού, ενώ ένας ανταποκριτής της Guardian με το όνομα Andrew Roth ανέβασε και φωτογραφία του Grechushkin, αναφέροντας ότι το δικό του πλοίο έκανε τη μεταφορά πριν από 7 χρόνια, ενώ μάλιστα στην ίδια ανάρτηση ο Roth αποκαλύπτει ότι ο Ρώσος ιδιοκτήτης του πλοίου ζει στην Κύπρο.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το βιομηχανικό δίκτυο που ασχολείται με νομικές υποθέσεις Shiparrested.com είχε αναφέρει το 2015 ότι το εν λόγω πλοίο, με σημαία Μολδαβίας, έδεσε στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2013 λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά το ταξίδι του από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη με 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου. Κατά την επιθεώρηση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και λίγο μετά εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του, με αποτέλεσμα διάφοροι πιστωτές να προβάλουν νομικές διεκδικήσεις. "Λόγω των κινδύνων που συνδέονταν με την παραμονή του νιτρικού αμμωνίου πάνω στο πλοίο, οι λιμενικές αρχές άδειασαν το πλοίο και μετέφεραν το φορτίο του στις αποθήκες του λιμανιού", ανέφερε.

Russia's Ren TV publish a photograph of Igor Grechushkin, the Russian/Cypriot owner of the Rhosus, a ship carrying 2,750 tons of ammonium nitrate abandoned in Beirut port in 2013. The same chemical caused yesterday's explosion. He's currently believed to be in Cyprus. pic.twitter.com/omXrXuGPgX