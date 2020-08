Συγκλονιστική έκρηξη στη Βηρυτό με νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 3.000 οι τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού είχε δηλώσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι τραυματίες στην πόλη ξεπερνούν τους 2.200 και είναι δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Συγκλονιστική έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, υπάρχουν πολλοί νεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Δύο αλυσιδωτές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το απόγευμα το λιμάνι της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι,καθώς επηρεάστηκε σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Ülkeni insanını, yaşadığın yeri sevmek böyle birşey işte, bizde kıyamet kopuyor kibirlerinden ödün vermiyorlar. Beyrut valisi ağlamaktan konuşamadı. #Beirut pic.twitter.com/mc2vG6fADi — Araf (@Taniyorsun) August 4, 2020

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

Οι πρώτες αναφορές από το BBC έκαναν ανέφεραν ότι η έκρηξη οργανώθηκε από την Χεζμπολάχ, αφού σήμερα τέσσερα μέλη της αναμενόταν να ακούσουν την απόφαση από το Δικαστήριο για την δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Ράφικ Χαρίρι.

Συγκαλείται εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μεταξύ των τραυματιών και ο ηγέτης του κόμματος Καταέμπ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μετά τις βίαιες εκρήξεις που συγκλόνισαν το απόγευμα το λιμάνι της Βηρυτού.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για αύριο, στη μνήμη των θυμάτων της έκρηξης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, Ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

Εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί παγιδευμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Τζορτζ Κετάνεχ είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών, καθώς πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια στην περιοχή των εκρήξεων. Άλλοι διασώθηκαν με βάρκες.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, που επικαλείται το νοσοκομείο Hotel Dieu στη Βηρυτό, μετέδωσε πως παρέχει φροντίδα σε περισσότερους από 500 τραυματίες και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους.

Δεκάδες τραυματίες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το νοσοκομείο, που απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος.

Χαρδαλιάς: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό, τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

Δείτε την ανάρτηση

#Greece stands ready to assist with all available means #Lebanon authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut - We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness — Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) August 4, 2020

Ζημιές σε ακτίνα χιλιομέτρων

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια.

Σύμφωνα με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου η έκρηξη έγινε στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen έκανε λόγο για «εκατοντάδες» τραυματίες ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ υψηλός αριθμός» τραυματιών και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Massive explosion in the #Beruit port area in #Lebanon . The cause of the explosion is not clear.pic.twitter.com/sUJ8cF04pz — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 4, 2020

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020

"There isn't a window that hasn't been blown out in this area"



Sky News Middle East Editor Zein Ja'far, who is in Beirut, says a "huge amount of damage" has been caused by an explosion in the Lebanese capital.



Get the latest on this story here: https://t.co/UH3Jscyfkr pic.twitter.com/HmZQRfkmaJ — SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020

Ακούστηκε ως την Κύπρο η έκρηξη

Ο εκκωφαντικός θόρυβος της έκρηξης αναστάτωσε το απόγευμα της Τρίτης (04/08) πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο κρότος να προέρχεται από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο πολύ πιθανόν να έφτασε μέχρι την Κύπρο.

Τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για έκρηξη πιθανόν σε πυρομαχικά που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο λιμάνι της πόλης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις κυπριακές Αρχές, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, την αναστάτωση έχει προκαλέσει το εν λόγω γεγονός που σημειώθηκε στο Λίβανο.

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις

Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στον Λίβανο, μετέδωσε η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ).

Λίγο νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι N12, είπε ότι η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο ατύχημα που ξεκίνησε με την εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς.