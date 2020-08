Ανεμοστρόβιλοι πλήττουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, καθώς η τροπική καταιγίδα Ησαΐας σαρώνει τη χώρα

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας σαρώνει σήμερα τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ανεμοστρόβιλος που προκάλεσε ισοπέδωσε ένα πάρκο με τροχόσπιτα στη Βόρεια Καρολίνα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της καταιγίδας, η οποία απειλεί να προκαλέσει νέους ανεμοστρόβιλους, με το «μάτι» της να εντοπίζεται στις 18.00 ώρα Ελλάδας στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας του Μέριλαντ, όπως έγινε γνωστό από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται από ανέμους που φθάνουν τα 110 χλμ/ώρα.

Η προειδοποίηση των αρχών για τροπική καταιγίδα παραμένει σε ισχύ στο Μέιν, ενώ μεγάλες πόλεις όπως η Ουάσιγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Νέα Υόρκη ενδέχεται να βρεθούν στο πέρασμά της.

Ανεμοστρόβιλοι είναι πιθανοί από τη Βιρτζίνια μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ έως το μεσημέρι τοπική ώρα και από τη Νέα Υόρκη στη Νέα Αγγλία το απόγευμα και το βράδυ τοπική ώρα, επισημαίνει το κέντρο Κυκλώνων.

Στις εικόνες που ανήρτησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ανεμοστρόβιλοι στην Κέιπ Μέι, τη Μαρμόρα και το Λονγκ Μπιτς Άιλαντ, κατά μήκος των νότιων ακτών του Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και καταστροφές από ανεμοστρόβιλους στο Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ. Δέκα οκτώ κομητείες του Νιου Τζέρσεϊ έχουν τεθεί σε συναγερμό για ανεμοστρόβιλους.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Ουάσιγκτον κατά τη διέλευση του Ησαΐα σήμερα το πρωί, με τις αρχές να προειδοποιούν για πλημμύρες.

Ισχυροί άνεμοι και «καταρρακτώδεις» βροχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες αναμένονται επίσης στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κάλεσε τους κατοίκους να «αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση». Δρομολόγια των πορθμείων ανεστάλησαν.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Καλούμε όλους τους κατοίκους να μην βγαίνουν στον δρόμο και να παραμείνουν στα σπίτια τους», είπε σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μετεωρολογική κρίση μεσούσης της πανδημίας», τόνισε.

Περισσότερες από 600.000 κατοικίες και επιχειρήσεις στη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο Ησαΐας εκεί που κάποτε βρισκόταν το πάρκο με τα τροχόσπιτα, στην κομητεία Μπέρτι, στη Βόρεια Καρολίνα.

Τρεις έως τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται και τουλάχιστον 2 εξ αυτών είναι παιδιά, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο WITN, επικαλούμενο τον σερίφη Τζον Χόλεϊ. Δέκα έως 12 τροχόσπιτα καταστράφηκαν και αυτοκίνητα κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο αφού παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους.

