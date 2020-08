Τούρκος ΥΠΕΣ: H Τουρκία θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα γράψει ιστορία

Σε ερντογανικό νεο-οθωμανικό παραλήρημα προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού μιλώντας σε επιλεγμένο κοινό σε τουρκικό στρατόπεδο. Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας Το ανεξάρτητο δίκτυο ενημέρωσης και αναλύσεων «Nordic Monitor», του Τούρκου αυτοεξόριστου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, το στέλεχος της κυβέρνησης Ερντογάν διαβεβαιώνει το ακροατήριο ότι η χώρα πορεύεται στον δρόμο του Θεού προς την παγκόσμια κυριαρχία.

«Το μονοπάτι που βαδίζουμε είναι ένα σωστό μονοπάτι, είναι το μονοπάτι του Θεού, το μονοπάτι που διεκδικούμε.Είναι ένα μονοπάτι πού αποσκοπεί στο να οδηγήσει τα παιδιά μας σε ένα μέλλον όπου τα λόγια τους θα θεωρούνται ως νόμος στη γειτονιά της Τουρκίας», λέει ο Σοϊλού.

«Σε αυτό το μονοπάτι θα αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο με τον πολιτισμό μας, κρατώντας στο ένα χέρι τη Δύση και την Ανατολή και στο άλλο χέρι τον Βορρά και τον Νότο, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια στο ένα χέρι και τον Καύκασο και την Ευρώπη στο άλλο χέρι.Θα το δείτε. Θα υπάρξουν εξελίξεις στην Τουρκία που κανένας δεν προέβλεπε», συμπληρώνει και επίσης αναφέρει ότι «η Τουρκία θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα γράψει ιστορία» σημειώνοντας πως «ο Θεός είναι με τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μεχμέτ Οζασεκί, νούμερο δύο στο κόμμα AKP του Ερντογάν και υποψήφιος για το δήμο της Κωνσταντινούπολης, όπου ηττήθηκε δύο φορές από τον Εκρέμ Ιμλαμογλου. Με δηλώσεις του ο Οζασεκί, μίλησε για προώθηση του θρησκευτικού λόγου και του Ισλάμ, από τα Βαλκάνια έως την Ισπανία μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

The entire Turkish leadership has gone nuts.



Talking to a select group in a military base, Interior Minister Suleyman Soylu claimed #Turkey will rule the world, writes history, God is with President #Erdogan gov't, predicts unexpected developments soon. pic.twitter.com/O6Lgnbguom