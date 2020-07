Μόρις Ροβς: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Τελευταίου των Μοϊκανών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο γνωστός ηθοποιός Mόρις Ροβς, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Ο Τελευταίος των Μοϊκανών» στην οποία υποδύθηκε τον Συνταγματάρχη Μονρό, τον πατέρα των δύο γυναικών πρωταγωνιστριών.

Την ανακοίνωση θανάτου του Σκωτσέζου ηθοποιού επιβεβαίωσε η σύζυγός του στο BBC, επισημαίνοντας ότι τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Μέσα σε δεκαέξι χρόνια, ο Mόρις Ροβς έπαιξε σε εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως οι The Sweeney, Star Trek, The Eagle Has Landed και Tutti Frutti, Doctor Who, River City και EastEnders.

Η τελευταία εμφάνιση του ηθοποιού ήταν στη σειρά παραγωγής του BBC, «The Nest».