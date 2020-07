Σόου Ερντογάν για την επέτειο του πραξικοπήματος μπροστά από την Αγιά Σοφιά

Ένα επικό και άκρως προκλητικό βίντεο παρουσίασε η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επέτειο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, τον Ιούλιο του 2016.

Επιλέγοντας, όχι τυχαία, τον χώρο έξω από την Αγία Σοφία, το βίντεο εστιάζει σε μια ομάδα νέων, που φοράνε κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια και με μουσική υπόκρουση κομμάτια τα οποία ακούγονται σε παρόμοια σόου για την Άλωση της Πόλης, εκτελούν συγκεκριμένη χορογραφία, δημιουργώντας σχηματισμούς, όπως η τουρκική σημαία.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul's Hagia Sophia to commemorate Turkey's #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP