Ενέδρα με βόμβα στη Συρία κατά κοινής περιπολίας Ρώσων – Τούρκων

Βόμβα έπληξε κοινή περιπολία Ρωσίας – Τουρκίας στη Συρία, σύμφωνα το ρωσικό πρακτορείο RIA, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σαν αποτέλεσμα της επίθεσης, τραυματίστηκαν τρεις Ρώσοι και αρκετοί Τούρκοι στρατιώτες, κατά την ίδια πηγή.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί δίπλα σε δρόμο.

A bomb attack was carried out during the patrol of Turkish-#Russian vehicles on the M4 highway in #Syria. There are no #Turkish soldiers who died and were injured. pic.twitter.com/HFabe03WJC