Με εντολή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν και επισήμως από τον ΠΟΥ

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το βράδυ της Τρίτης το Κογκρέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στο CNN.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.