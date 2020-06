Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο αδελφός Τραμπ κατά του εκρηκτικού βιβλίου της ανιψιάς

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, αδελφός του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση ενός δυνητικά εκρηκτικού βιβλίου που έγραψε για την οικογένεια μια ανιψιά του ενοίκου του Λευκού Οίκου, έγραψε χθες Τρίτη η εφημερίδα The New York Times.

Το βιβλίο, υπό τον τίτλο Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»), αναμένεται να κυκλοφορήσει την 28η Ιουλίου.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ προσέφυγε σε δικαστήριο του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, ζητώντας να εμποδιστεί η δημοσίευση του κειμένου της Μαίρης Τραμπ, καθώς η τελευταία φέρεται να παραβίασε συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει σχετικά με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, του παππού της και πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η προσπάθειά της να δραματοποιήσει και να διαστρεβλώσει τις οικογενειακές σχέσεις μας έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια για να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος αποτελεί τόσο μασκαράτα, όσο και αδικία για τη μνήμη (...) των αγαπημένων μας γονιών», τόνισε ο Ρόμπερτ Τραμπ σε ανακοίνωσή του αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

«Η υπόλοιπη οικογένεια και προσωπικά εγώ είμαστε υπερήφανοι για τον υπέροχο αδελφό μου, τον πρόεδρο, και για εμάς οι ενέργειες της Μαίρης είναι αληθινά ντροπή», πρόσθεσε.

Κατά τον Simon & Schuster, τον εκδοτικό οίκο που εξασφάλισε τα δικαιώματα του βιβλίου της ψυχολόγου, τα απομνημονεύματά της ρίχνουν «φως στη σκοτεινή ιστορία» της οικογένειας του προέδρου.

Στο κείμενο έκτασης 240 σελίδων η Μαίρη Τραμπ αφηγείται γεγονότα που έζησε στο σπίτι του παππού της στη Νέα Υόρκη.

«Περιγράφει έναν εφιάλτη» φτιαγμένο από «τραυματικές εμπειρίες, καταστροφικές σχέσεις κι έναν τραγικό συνδυασμό παραμέλησης και κακοποίησης», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Daily Beast, η Μαίρη Τραμπ αναμένεται εξάλλου να αποκαλύψει πως ήταν η βασική πηγή μιας εκτενούς έρευνας όσον αφορά τα οικονομικά του Ντόναλντ Τραμπ που δημοσίευσαν οι Τάιμς.

topontiki