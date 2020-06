Βίντεο από τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη που προκάλεσαν το θάνατο ενός άτομο

Στο επίκεντρο για αρνητικό λόγο βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Μινεάπολη.

Λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή κατά τη διάρκεια πυροβολισμών.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφονται όσα έγιναν μετά τους πυροβολισμούς.

A livestream captured the aftermath of a shooting that hit 10 people just now in Uptown, Minneapolis: pic.twitter.com/3CFsjVvqHE