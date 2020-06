Οργανώσεις ζητούν από μεγάλες εταιρείες να μποϊκοτάρουν το Facebook

Αρκετές οργανώσεις υποστήριξης των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ κάλεσαν τις μεγαλύτερες εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο να σταματήσουν τις διαφημίσεις τους στο Facebook τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν πράττει αρκετά για να σταματήσει τις αναρτήσεις μίσους στις πλατφόρμες του.



Στις ομάδες αυτές πολιτικού ακτιβισμού συμπεριλαμβάνονται οι οργανώσεις: the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) και Anti-Defamation League (ADL), οι οποίες χθες προχώρησαν στην έναρξη μιας εκστρατείας για τον τερματισμό του μίσους με στόχο το κέρδος, με μία διαφήμιση που καταχωρήθηκε σε εφημερίδα (https://www.adl.org/news/press-releases/adl-naacp-sleeping-giants-common-sense-free-press-and-color-of-change-call-for the "#StopHateforProfit).



«Η εκστρατεία είναι μία αντίδραση στη μακρόχρονη ιστορία του Facebook, αναφορικά με την παρουσίαση ρατσιστικών, βίαιων και ψευδών αναρτήσεων που είναι ανεξέλεγκτες στην πλατφόρμα του» όπως υποστηρίζουν οι οργανώσεις, παροτρύνοντας τις εταιρίες «να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στο Facebook»