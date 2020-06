Επέζησε από τον κορονοϊό αλλά του ζητούν πάνω από 1 εκατ. δολάρια για τα νοσήλεια

Ενας 70χρονος Αμερικανός που προσβλήθηκε από την Covid-19 και νοσηλεύθηκε για δύο μήνες στο Σιάτλ έλαβε 181σέλιδο λογαριασμό του νοσοκομείου για να πληροφορηθεί ότι η νοσηλεία του κόστισε πάνω από 1.000.000 δολάρια.

Ο Μάικλ Φλορ εισήχθη στο ιατρικό κέντρο Swedish Issaquah του Σιάτλ στις 4 Μαρτίου. Εμεινε εκεί 62 ημέρες και έφθασε στα πρόθυρα του θανάτου, τόσο που οι νοσηλευτές του κράτησαν ένα βράδυ το τηλέφωνο για να αποχαιρετήσει την γυναίκα του και τα παιδιά του.

Αλλά ανέρρωσε και βγήκε από το νοσοκομείο στις 5 Μαΐου, υπό τις ενθουσιώδεις επευφημίες του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ομως η καρδιά του κόντεψε να σταματήσει για δεύτερη φορά όταν έλαβε έναν λογαριασμό 181 σελίδων και ύψους 1.122.501,04 δολαρίων, δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Seattle Times.

Ο λογαριασμός ήταν λεπτομερής: 9.736 ημερησίως για το δωμάτιο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 409.000 δολάρια για την ειδική αποστείρωση του δωματίου επί 42 ημέρες λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας της νόσου, 82.000 δολάρια για την χρήση αναπνευστήρα επί 29 ημέρες, 100.000 δολάρια για φροντίδα έσχατης ανάγκης, όταν επί δύο ημέρες η πρόγνωση έλεγε ότι πεθαίνει.

Ωστόσο, ο Μάικλ Φλορ, που διαθέτει Medicare, υγειονομική κάλυψη ηλικιωμένων, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ούτε δολάριο. Και αυτό διότι το κολοσσιαίο πρόγραμμα στήριξης της αμερικανικής οικονομίας που υιοθέτησε το Κονγκρέσο προβλέπει πακέτο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών εταιρειών που φρόντισαν ασθενείς της Covid-19.

