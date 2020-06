Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπάνε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα

Σε νέες κυρώσεις σε βάρος δεξαμενόπλοιων και πλοιοκτητριών εταιρειών προχωράει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόλαντ Τραμπ με στόχο να εμποδίσει την εμπορία πετρελαίου μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας. Πρόκειται για δύο χώρες σε βάρος των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει εμπάργκο δημιουργώντας ασφυκτικό εμπορικό κλοιό γύρω τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναδημοσιεύει το newmoney.gr, πιέζοντας τη ναυτιλιακή βιομηχανία η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να σταματήσει το εμπόριο πετρελαίου και γενικότερα των καυσίμων Βενεζουέλας-Ιράν.

Οι νέες κυρώσεις θα αφορούν δεκάδες δεξαμενόπλοια ενώ θα επεκταθούν και στις εταιρείες που συνδέονται με αυτά τα πλοία, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδια του αμερικανού προέδρου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αφορούν μόνο την πλοιοκτήτρια εταιρεία στην οποία ανήκει το δεξαμενόπλοια και είναι μονοβάπορη αλλά και στη διαχειρίστρια εταιρεία-όμιλο όπου φαίνεται ποιος είναι ο πλοιοκτήτης.

Η αναμενόμενη-ενδεχόμενη επέκταση των κυρώσεων σε επίπεδο ναυτιλιακών ομίλων θα προκαλέσει ισχυρό κτύπημα και θα κινδυνεύσουν με κατάρρευση εκτιμούν οι γνωρίζοντες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το Γραφείο Εξωτερικού Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ετοιμάζεται να προσθέσει έως και 50 δεξαμενόπλοια στη μαύρη λίστα του για συνεργασία με την κυβέρνηση Mαδούρο της Βενεζουέλας την οποία θεωρεί παράνομη η αμερικανική κυβέρνηση.

Επίσης η Wall Street Journal επισημαίνει ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλαν κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες και τα πλοία τους για συμμετοχή στο εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας. Προφανώς αναφέρεται στις τέσσερις ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων, όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα και πήρε δημοσιότητα και στην Ελλάδα.

«Τον περασμένο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απείλησε με κυρώσεις εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, που είχε προγραμματίσει μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν στη Βενεζουέλα» επισημαίνεται στο δημοσίευμα:

«Οι πρόσθετες κυρώσεις για δεξαμενόπλοια θα σηματοδοτήσουν μια δραματική επέκταση της προσπάθειας των ΗΠΑ τόσο για διακοπή της ροής εσόδων και εμπορευμάτων όσο και για τη διακοπή μιας αναπτυσσόμενης σχέσης μεταξύ των δύο αυταρχικών κυβερνήσεων» τονίζει η αμερικανική εφημερίδα:

«Πέντε ιρανικών συμφερόντων δεξαμενόπλοια έχουν εκφορτώσει τις τελευταίες εβδομάδες καύσιμα που χρειαζόταν η Βενεζουέλα. Ωστόσο, αυτές οι παραδόσεις αντιπροσώπευαν μια διπλωματική κίνηση την οποία οι Αμερικάνοι χαρακτηρίζουν «απλώς κοπή κορδέλας», σε σύγκριση με αυτό που θα επακολουθήσει μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας αφού αναμένεται να αυξηθεί ο όγκος των φορτίων και ο αριθμός των δρομολογίων.

Οι ηγέτες του Ιράν και της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι σχεδιάζουν περισσότερες τέτοιες παραδόσεις, με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο να λέει ότι στοχεύει να εξασφαλίσει μια συμφωνία στη διάρκεια ενός επερχόμενου ταξιδιού του στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι κυρώσεις των ΗΠΑ στη ναυτιλιακή βιομηχανία του Ιράν τα τελευταία δύο χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα στη μείωση των εξαγωγών αργού της χώρας από 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε περίπου 70.000 τον Απρίλιο.

«Έχουμε οδηγήσει σχεδόν 150 ιρανικά δεξαμενόπλοια να διαγραφούν από διεθνείς νηολόγια-σημαίες », δήλωσε ο Μπράιαν Χουκ, ειδικός εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Ιράν, αναφερόμενος στα μητρώα που απαιτούνται για τα πλοία για τη μεταφορά διεθνών υδάτων. «Και αυτό θα συνεχιστεί», είπε.

Τόσο το Ιράν όσο και η Βενεζουέλα υπό την πίεση του κυνηγητού των ΗΠΑ στους κρατικούς τους στόλους στράφηκαν σε ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες για να διατηρήσουν τις βιομηχανίες πετρελαίου τους ζωντανές.

«Απειλώντας την ναυτιλιακή βιομηχανία με κυρώσεις, οι ΗΠΑ ξεκινούν νέα βήματα για να καταστρέψουν τη σχέση Ιράν-Βενεζουέλας, ενώ βοηθούν την κυβέρνηση Trump να αποφύγει μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση» λένε αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η αμερικανική εφημερίδα εμπλέκει σύμφωνα με πληροφορίες της και Έλληνες πλοιοκτήτες: «Ο υπεύθυνος παγκόσμιας ναυτιλιακής ασφάλισης Lloyd’s of London Ltd. ερευνά δύο μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για φερόμενο εμπόριο στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Η Lloyd’s εξετάζει πιθανούς δεσμούς των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Dynacom Tankers Management Ltd., με πλοία που έχουν συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Τόσο ο Lloyd’s και η Dynacom δεν θέλησαν να σχολιάσουν το θέμα» και συνεχίζει:

«Άλλοι πιθανοί στόχοι κυρώσεων στις Η.Π.Α. περιλαμβάνουν εταιρείες που φέρεται να διευθύνονται από τον Κολομβιανό επιχειρηματία Alex Saab Morán με μαύρη λίστα και συνδέονται με την οικογένεια Maduro, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο κ. Saab πέρυσι κατηγορήθηκε για φερόμενη νομιμοποίηση χρημάτων για το καθεστώς της Βενεζουέλας. Οι κ.κ. Saab και Maduro έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ως προπαγάνδα των ΗΠΑ».

Το δημοσίευμα στη συνέχεια αναφέρει: «Άλλες εταιρείες που βρίσκονται υπό έλεγχο συνδέονται με τέσσερα δεξαμενόπλοια στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Voyager 1. Το Voyager 1 διαχειρίζεται η NGM Energy SA με έδρα την Ελλάδα, η οποία εκμεταλλεύεται επίσης το Respect, ένα πλοίο που φορτώνει πετρέλαιο Βενεζουέλας από τον Νοέμβριο παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια συνεχιζόμενη υπόθεση σε εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου.

Η NGM Energy δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό» και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε τον περασμένο μήνα ειδικές οδηγίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών ναυτιλίας και αποφυγής κυρώσεων.

Η συμβουλευτική οδηγία , που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και τις κρατικές υπηρεσίες μαζί με την Ακτοφυλακή, περιγράφει λεπτομερώς το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε ασφαλιστές, μεσίτες, τράπεζες, ναυτιλιακούς πράκτορες και άλλες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η μη τήρηση αυτών των προτύπων θέτει αυτές τις εταιρείες σε κίνδυνο μεγάλων προστίμων και άλλων κυρώσεων, εάν βρεθούν ότι συναλλάσσονται με νομικές οντότητες.

Οι συμβουλευτικές πρακτικές με κόκκινη σημαία, όπως πολλές μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, μια πρακτική που βοηθά στην απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης ενός προϊόντος και τα κενά στα δεδομένα παρακολούθησης αναμεταδοτών που απαιτούνται για όλα τα εμπορικά σκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην απόκρυψη του παράνομου εμπορίου».

Η Wall Street Journal στη συνέχεια κάνει αναφορά και σε ένα ακόμη Ελληνα πλοιοκτήτη.

Ειδικότερα γράφει: «Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και την έρευνα της Wall Street Journal, πολλά από αυτά τα πλοία συνδέθηκαν με ένα δίκτυο εταιρειών που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τον Γιώργο Γιαλόζογλου και τον γιο του Μάριο, οι οποίοι ερευνούνται από τις ΗΠΑ για φερόμενη διευκόλυνση της αποφυγής κυρώσεων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Τέσσερα από τα πλοία τους – το Bella, το Bering, το Pandi και το Luna – ήταν στο πρώτο κύμα προγραμματισμένων παραδόσεων ιρανικού καυσίμου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αυτούς τους ανθρώπους.

Ο Μάριος Γιαλόζογλου αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και οι εκπρόσωποι των εταιρειών και των ιδιοκτητών. Διαχειρίζεται ή κατέχει ένα δίκτυο εταιρειών με έδρα την Πειραιά, με περισσότερα από 12 δεξαμενόπλοια, τα δρομολόγια των οποίων έχουν εντοπίσει οι αμερικανικές αρχές και τα εξετάζουν σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.

topontiki