Περιχαρής η πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εξάλειψη του κορoνοϊού

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν δήλωσε σήμερα πως όλα τα μέτρα κατά του κορωνοϊού στη χώρα θα αρθούν από αύριο, Τρίτη, εκτός από περιορισμούς στα σύνορα, καθώς ο ιός έχει εξαλειφθεί από τη χώρα.



Από σήμερα τα μεσάνυχτα, η Νέα Ζηλανδία θα περάσει σε επίπεδο συναγερμού 1, ανακοίνωσε η Άρντερν σε συνέντευξη Τύπου.



Η πρωθυπουργός δήλωσε πως οι δημόσιες και οι ιδιωτικές εκδηλώσεις μπορούν πλέον να διεξάγονται χωρίς περιορισμούς, οι τομείς των λιανικών πωλήσεων και της φιλοξενίας μπορούν να λειτουργούν κανονικά και όλες οι δημόσιες μεταφορές μπορούν να ξαναρχίσουν.



Νωρίτερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει πως η Νέα Ζηλανδία δεν έχει πλέον κανένα ενεργό κρούσμα του κορονοϊού, καθώς πήρε εξιτήριο ο τελευταίος ασθενής που εξακολουθούσε να βρίσκεται σε απομόνωση,



Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Άσλι Μπλούμφιλντ χαρακτήρισε το γεγονός αυτό επιτυχία, για την οποία ολόκληρη η χώρα μπορεί να είναι υπερήφανη.



«Το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα ενεργό κρούσμα για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου είναι ασφαλώς ένα σημαντικό ορόσημο στον περίπλου μας, όμως, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, έχει ουσιαστική σημασία να διατηρηθεί η επιφυλακή εναντίον της Covid-19», ανέφερε σε ανακοίνωση.



Η Νέα Ζηλανδία επαινέθηκε για την αποτελεσματική απάντησή της στην επιδημία του κορονοϊού, στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκε αυστηρό lockdown επτά εβδομάδων, μέχρι τον Μάιο.



Το αρχιπέλαγος του Νότιου Ειρηνικού, με πληθυσμό πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, κατέγραψε 1.154 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 22 θανάτους.



Καμιά νέα μόλυνση δεν έχει καταγραφεί εδώ και 17 ημέρες. Εδώ και μία εβδομάδα δεν υπήρχε πλέον παρά ένα μόνο ενεργό κρούσμα.



«Το τελευταίο κρούσμα δεν είχε πλέον συμπτώματα εδώ και 48 ώρες και θεωρείται πως έχει αναρρώσει», διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας

“Today there are no active cases in New Zealand"



Prime Minister Jacinda Ardern says New Zealand will remove social distancing requirements after eliminating the coronavirus "for now"



More: https://t.co/dKfEEYVlh1 pic.twitter.com/kYGgGEx7ea