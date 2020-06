Πολεμική ιαχή του Τραμπ: Θέλω Νόμο και Τάξη!

Λάδι στη φωτιά εξακολουθεί να ρίχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ συνταράσσονται επί 10 ημέρες από ογκώδεις διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στην Μινεάπολη της Μινεσότα.



Έχοντας ήδη κατηγορήσει το πολιτικό ρεύμα, και όχι «οργάνωση», των «Antifa» ως υποκινητές των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν σε πολλές πόλεις της χώρας και απειλήσει τους διαδηλωτές με ωμή βία, αυτή τη φορά ο Τραμπ επιτίθεται στον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι, από κοινού με τους «ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς», θέλουν να κόψουν τη χρηματοδότηση της αστυνομίας, κάτι που αποτελεί ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών.



«Εγώ θέλω σπουδαία και καλά αμειβόμενη επιβολή του νόμου. Θέλω Νόμο και Τάξη», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.



«Ο νυσταλέος Τζο Μπαίντεν και οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί, θέλουν να ''ΑΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ''. Εγώ θέλω σπουδαία και καλά αμειβόμενη ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Θέλω ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ», είναι το ακριβές μήνυμα του Τραμπ.

Sleepy Joe Biden and the Radical Left Democrats want to “DEFUND THE POLICE”. I want great and well paid LAW ENFORCEMENT. I want LAW & ORDER!