Νεκρός σέρφερ από καρχαρία – Πέθανε στην παραλία

Ένας καρχαρίας τριών μέτρων επιτέθηκε και σκότωσε σήμερα έναν 60χρονο Αυστραλό, ο οποίος έκανε σερφ στα ανοιχτά μιας πολυσύχναστης παραλίας στο βόρειο τμήμα της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 60χρονος έκανε σερφ σήμερα το πρωί στο Κίνγκσκλιφ, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων νότια του Μπρέσμπεϊν, όταν ο καρχαρίας τον άρπαξε από το πόδι.

“Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι πολλοί σέρφερ έσπευσαν να τον βοηθήσουν και έδιωξαν τον καρχαρία, πριν μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα στην ακτή”, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Live aerial image of a shark in waters off Kingscliff in northern NSW after a 50-year-old man died after being bitten by a shark while surfing on Sunday. @nswdpi detected a bull shark in the waters on Friday evening. (Pic ABC 24). @GuardianAus story here: https://t.co/kuh4NhMEN4 pic.twitter.com/mT1ZmPYQwk