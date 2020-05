Αντετοκούνμπο για δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Αρκετά! Καιρός για αλλαγή

Για την άγρια δολοφονία του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας άσος τόνισε πως είναι ώρα για να αλλάξουν τα πράγματα.

«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς αισθάνομαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει πια! Είναι ώρα για αλλαγή!», έγραψε στο προφίλ του στο Twitter, την ώρα οι ΗΠΑ φλέγονται για το νέο αυτό περιστατικό ρατσιστικής και αστυνομικής βίας από τις αμερικανικές Αρχές.

Ο Αντετοκούνμπο στο tweet του έχει βάλει με hashtags τόσο το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ, όσο και του Αμάντ Άρμπερι, που είχε δολοφονηθεί τον Φλεβάρη από δύο λευκούς ενώ είχε βγει για τρέξιμο.

Τις τελευταίες ημέρες οι ΗΠΑ θυμίζουν «καζάνι που βράζει», καθώς οι ταραχές μετά τον φόνο ενός μαύρου πολίτη -του Τζορτζ Φλόιντ- επεκτείνονται σε τουλάχιστον 30 πόλεις της χώρας.

Το βράδυ του Σαββάτου χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για ακόμη μια φορά για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία κατά των μαύρων πολιτών ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε 25 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λος Άντζελες, η Φιλαδέλφεια και η Ατλάντα.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»: τα τελευταία λόγια του Φλόιντ πριν πεθάνει και ενώ ήταν ακινητοποιημένος από αστυνομικούς -ένας εκ των οποίων είχε γονατίσει πάνω στο λαιμό του- αποτελούν το βασικό σύνθημα των διαδηλώσεων, από το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια μέχρι το Μαϊάμι της Φλόριντα και το Σικάγο.

Οι πορείες ξεκίνησαν ειρηνικά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας ξέσπασαν επεισόδια, με ορισμένους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να ανάβουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία που «απαντούσε» με χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών.

Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν».

Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery