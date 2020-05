Θάνατος Τζορτζ Φλόιντ: Φλέγονται οι ΗΠΑ - Σε ετοιμότητα ο στρατός

1.700 στρατιώτες ετοιμάζεται να αναπτύξει στους δρόμου η Εθνική Φρουρά της Μινεσότα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές που έχουν καταλάβει εδώ και μέρες τους δρόμους της πόλης απαιτώντας δικαιοσύνη μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, την τελευταία σε μία σειρά περιστατικών με δράστες αστυνομικούς και θύματα αφροαμερικανούς.

BREAKING: Minnesota National Guard is preparing to deploy 1,700 soldiers to the streets to maintain law and order amid violent demonstrations. It will be the largest deployment, inside the state, in state history. — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 30, 2020

Σύμφωνα με το Associated Press, το Πεντάγωνο έχει δώβσει διαταγή στον στρατό να διατηρεί σε τοιμότητα μονάδες, προκειμένου να επέμβουν εάν χρειαστεί.

Στρατιώτες από την Βόρεια Καρολίνα και την Νέα Υόρκη είναι έτοιμοι να επέμβουν εντός 4 ωρών, αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, προσθέτοντας πως σε μονάδες του Κολοράντο και του Κάνσας, δόθηκε η εντολή να είναι έτοιμοι για επέμβαση εντός 24ωρων ωρών.

Νεκρός 19χρονος στο Ντιτρόιτ

Ένας δεκαεννιάχρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυρά στο Ντιτρόιτ, όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί κατά πλήθους που διαδήλωνε για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με το CNN.

50 συλλήψεις στη Μινεάπολη

Σε περίπου 50 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στην Μινεάπολη, ενώ 2.500 αστυνομικοί βρίσκονται στον δρόμο, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος ασφαλείας της Μινεσότα, Τζον Χάρινγκτον.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς αστυνομικών στην ιστορία της Μινεσότα τόνισε ο Χάρινγκτον προσθέτοντας ωστόσο πως δεν είναι αρκετοί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Στρατηγό Τζον Τζένσεν της Εθνικής Φρουράς της Μινεσότα, περισσότεροι από 1.700 στρατιώτες μπορούν να αναπτυχθούν μέχρι την Κυριακή.

Πυρά κατά αστυνομικών

Νωρίτερα, το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για πυρά κατά αστυνομικών που φέρονται να εκτοξεύθηκαν από διαδηλωτές στην Μινεάπολη.

Στην πόλη, μετά το ξέσπασμα οργής για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, επιβλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής(τοπική ώρα) απαγόρευση κυκλοφορίας με ισχύ από τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο twitter από το Τμήμα Δημόσιας Ασφαλείας, δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ οι διαδηλωτές καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή, διαφορετικά θα συλληφθούν.

Shots have been fired at law enforcement officers near the Fifth Precinct during the operation. No troopers or officers have been injured. Leave the area or you will be arrested. #MACCMN — MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) May 30, 2020

Από τις 20.00 τοπική ώρα (04.00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) έως τις 06.00 την επομένη το πρωί, οι δρόμοι της πόλης στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε, σύμφωνα με την διαταγή του δημάρχουν, να είναι έρημοι, με εξαίρεση μόνο την παρουσία σε αυτούς των δυνάμεων της τάξης, πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού.

Οι διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, αναφέρει το CNN, ενώ κάνει λόγο και για συλλήψεις διαδηλωτών.

Κυβερνήτης Μιννεσότα: Η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη

Με ανάρτησή του στο twitter, ο κυβερνήτης της Μινεσσότα, Τιμ Γουόλζ, καλεί τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς, όπως αναφέρει η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη τόσο για τους πολίτες, όσο και για τα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

"Πολίτες της Μινεσότα, παρακαλώ πηγαίνετε σπίτι. Είναι ώρα να αποκαταστήσουμε την ειρήνη στους δρόμους και τις γειτονιές μας. Η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη για τους πολίτες και τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας".

O Γουόλζ στις περίπου 9:30 το πρωί(ώρα Ελλάδας-1:30 τοπική), απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες και τους ενημερώνει για την κατάσταση.

Minnesotans, please go home. It’s time to restore peace on our streets and in our neighborhoods. The situation has become dangerous for Minnesotans and first responders. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) May 30, 2020

