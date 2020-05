Προκαλεί ξάνα η Τουρκία με NAVTEX νότια της Κρήτης

Σε νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία η οποία εξέδωσε τέσσερις NAVTEX για διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Οι NAVTEX αφορούν μία εκτεταμένη περιοχή από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο, νότια της Κρήτης έξω από τα χωρικά ύδατα της Γαύδου και μέχρι ανοικτά του Κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη.

Οι Navtex είναι οι ακόλουθες:

TURNHOS N/W : 0799/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 29 MAY 20 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

NE AREA

34 00.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 017 20.00 E

33 30.00 N – 018 20.00 E

34 00.00 N – 018 20.00 E

2. NAVAL EXERCISE, FROM 292000Z MAY 20 TO 300100Z MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

MUTLU AREA

34 30.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 00.00 E

34 00.00 N – 021 50.00 E

34 30.00 N – 021 50.00 E

3. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY

TάRKάM AREA

34 30.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 025 30.00 E

33 50.00 N – 024 11.00 E

34 30.00 N – 024 11.00 E

4. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 1400Z TO 1730Z IN AREA BOUNDED BY;

DIYENE AREA

35 40.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 10.00 E

34 55.00 N – 028 45.00 E

35 40.00 N – 028 45.00 E.