Ο Τράμπ προειδοποίησε ότι όποιος λεηλατεί θα πυροβολείται και το Twitter τον μπλόκαρε

Ο Τραμπ, ο πιο πιστός οπαδός του twitter βρήκε τον δάσκαλό του καθώς πριν από λίγο ένα tweet του για την Μινεάπολη κρίθηκε από τους διαχειριστές ότι αποθεώνει την βία και έτσι δεν είναι ορατό παρά μόνο σε όσους το επιθυμούν.



Μάχες στους δρόμους της Μινεάπολης, μάχη και στο twitter. Το αγαπημένο μέσο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράζει άμεσα την γνώμη του, το twitter του έχει κηρύξει πόλεμο στα ίσια.



Όταν λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ τουίταρε για όσα συμβαίνουν στην Μινεάπολη μετά την δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς έγραφε μεταξύ άλλων ότι όποιος λεηλατεί θα πυροβολείται.



Λίγη ώρα αργότερα οι διαχειριστές του twitter έπαιρναν τα μέτρα τους βάζοντας την εξής επισήμανση στο συγκεκριμένο tweet: «Αυτό το tweet παραβιάζει τους όρους του twitter όσον αφορά στην αποθέωση της βίας. Παρόλα αυτά το twitter έκρινε ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον αυτό το tweet να είναι προσβάσιμο».



Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιώντας το twitter υπέγραψε την Πέμπτη ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό της προστασίας των εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευελεξίας που απολαμβάνουν στην εποπτεία του περιεχομένου τους.



“Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασης απέναντι σε έναν από τους χειρότερους κινδύνους”, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο όταν υπέγραψε αυτό το διάταγμα που αναμένεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης μιας μακράς νομικής διαμάχης.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!