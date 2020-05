Αεροπορική τραγωδία στο Καράτσι: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη διάσωση επιβάτη

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ο Ζαφάρ Μασούντ, πρόεδρος της Τράπεζας του Πουντζάμπ ανασύρεται ζωντανός πάνω σε φορείο από το αεροσκάφος των Πακιστανικών Αερογραμμών που συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καράτσι.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου και πραγματικά σοκάρει για το θαύμα που συντελέστηκε ώστε από τους 99 επιβαίνοντες να διασωθούν μόλις δύο. Ζωντανός ανασύρθηκε και ο 24χρονος Μοχάμεντ Ζουμπαΐρ, μηχανικός, ο οποίος μίλησε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και περιέγραψε τη στιγμή της συντριβής και τις πρώτες αντιδράσεις του: "Αφού το αεροπλάνο έπεσε και ανέκτησα τις αισθήσεις, είδα παντού φλόγες και κανείς δεν φαινόταν. Ακούγονταν παντού κλάματα και όλοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Άνοιξα τη ζώνη μου και είδα φως και προσπάθησα να περπατήσω προς τα εκεί. Μετά πήδηξα έξω".

Ο Ζουμπαΐρ είπε στο Geo News ότι ο πιλότος κατέβηκε για προσγείωση, ακούμπησε απαλά και μετά απογειώθηκε και πάλι. Έπειτα από άλλα 10 λεπτά πτήσης ο πιλότος ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι θα έκανε δεύτερη απόπειρα προσγείωσης, μετά συνετρίβη ενώ προσέγγιζε στον διάδρομο, είπε από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Πολιτικό Νοσοκομείο στο Καράτσι. "Μπορούσα να δω μόνο καπνό και φωτιά, ακούγονταν ουρλιαχτά από παντού, παιδιά και ενήλικες. Έβλεπα μόνο φωτιά, δεν μπορούσα να δω ανθρώπους, απλώς άκουγα φωνές".

"Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός έδειξε έλεος" φέρεται να είπε ο τραπεζίτης σύμφωνα με αξιωματούχους που του μίλησαν στο νοσοκομείο, μετά την τραγωδία, ενώ η σύμφωνα με την Τράπεζα του Πουντζάμπ, "ο Μασούντ υπέστη κατάγματα αλλά είχε τις αισθήσεις του και ανταποκρινόταν καλά".

Passenger 8-F Muhammad Zubair the lucky to survive from unfortunate #PK8303 ; He says that pilot at first tried to land the aircraft at runway and it touched the runway then again took off!! #PIAPlaneCrash #plancrash pic.twitter.com/eLdH9kDdKU