Θρίλερ στη Βόρεια Κορέα: Νεκρός ο Κιμ; - Η κίνηση που δείχνει πώς κάτι συμβαίνει

Έχουν συμπληρωθεί 3 εβδομάδες από την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον Βορεικορεάτη ηγέτη να... εξαφανίζεται ξανά. Οι φήμες για το αν είνα νεκρός ή όχι ξεκίνησαν ξανά και μια κίνηση στην Πιονγκγιάνγκ μαρτυρά εξελίξεις.

Ο ισχυρός ηγέτης του καθεστώτος έκοψε την κόκκινη κορδέλα στα εγκαίνια εργοστασίου λιπασμάτων την 1η Μαΐου, αλλά, έκτοτε, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς για δεύτερη φορά, δίνοντας εκ νέου τροφή σε φήμες για την υγεία του, ενώ κάποιοι υποστήριξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε ο σωσίας του Κιμ. Η έλλειψη σχετικού βίντεο ενίσχυσε την θεωρία συνωμοσίας.

Παράλληλα, στην Πιονγκγιάνγκ εξελίσσεται ένα θρίλερ που δείχνει πως κάτι μεγάλο συμβαίνει καθώς μετακινήθηκαν τα δύο τεράστια πορτρέτα του παππού και ιδρυτή του καθεστώτος, Κιμ Ιλ Σουνγκ, καθώς και του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, από την ομώνυμη κεντρική πλατεία της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Ρόι Κάλεϊ, που ταξίδεψε ως τουρίστας στη Βόρεια Κορέα και έγραψε το αποκαλυπτικό βιβλίο «Look With Your Eyes and Tell the World: The Unreported North Korea», υποστήριξε στον βρετανικό Τύπο, πως από την ίδια πλατεία γνωρίζει ότι έχει απομακρυνθεί και το άγαλμα του Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Τι δείχνει αυτό; «Η τελευταία φορά που αυτό συνέβη, ήταν όταν το μέρος ανακαινίσθηκε μετά τον θάνατο του Μεγάλου Ηγέτη. Το γεγονός πως τα πορτρέτα έχουν μετακινηθεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για τον Κιμ Γιονγκ Ουν δεν μπορούν να στηθούν πορτρέτα ή αγάλματα, αν δεν έχει πεθάνει. Η πλατεία είναι τεράστια και δεν βλέπω τον λόγο να την επεκτείνουν. Μαντεύω, πως ετοιμάζονται να προσθέσουν ένα τρίτο άγαλμα και πορτρέτο, αλλά ποιος ξέρει;» δήλωσε με νόημα ο δημοσιογράφος στον βρετανικό Τύπο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα NK News, που καταγράφει τα τεκταινόμενα στη Βόρεια Κορέα, πρόσφατα γκρεμίστηκε από την ίδια πλατεία και το βάθρο στο οποίο ανέβαινε ο Κιμ Γιονγκ Ουν για να παρακολουθεί στρατιωτικές παρελάσεις.

Όμως, η ίδια ιστοσελίδα υποστηρίζει πως τα έργα και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κεντρική πλατεία της Πιονγκγιάνγκ και παρατηρήθηκαν από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, οφείλονται στις προετοιμασίες για τους εορτασμούς της 75ης επετείου ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, στις 10 Οκτωβρίου.

https://www.newsbomb.gr